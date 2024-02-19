Во Владимире может появиться Рпенская магистраль Нет, ничего нового строить не планируется, власти...

Во Владимире может появиться Рпенская магистральНет, ничего нового строить не планируется, власти областного центра просто хотят переименовать вновь построенную дорогу.Дело в том, что "проездом" в номенклатуре дорожников называется небольшой проулок, обычно - шириной в одну полосу, который соединяет другие, более крупные улицы.Протяженность Рпенского проезда - больше двух километров, это полноценная четырехполосная дорога - с мостом, тротуарами, освещением, которая по всем параметрам "тянет" на магистраль. Кроме того, на Рпенском проезде нет ни одного жилого дома или здания, их снесли во время строительства. И хотя за три года стройки и несколько месяцев со дня открытия исходное название дороги довольно прочно "устоялось", депутаты горсовета в ближайшее время планируют утвердить новый топоним.