ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе возле магазина “Ашан” на Верхней Дуброве. Сегодня около 11:20 пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это

ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе возле магазина “Ашан” на Верхней Дуброве. Сегодня около 11:20 пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время со стороны улицы Мещерской в сторону Василисина двигался автомобиль “Форд Фокус”. Машина почему-то не остановилась на красный свет и сбила пожилую женщину. За рулем находился 23-летний водитель. Пострадавшая получила травмы,