Закончить работы планируют в максимально сжатые сроки.

В апреле этого года планируется капитальный ремонт школы №26, расположенной во Владимире. Об этом в понедельник, 19 февраля, объявил мэр города Дмитрий Наумов. В ходе ремонта, будут проведены работы на кровле, входных группах, учебных и вспомогательных помещениях, а также в спортивных залах, пищеблоке и столовой.Помимо этого, планируется замена инженерных систем, включая отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и пожаротушение. В настоящее время организационные вопросы, связанные с обеспечением непрерывности образовательного процесса во время ремонта, находятся на стадии разрешения. В связи с этим, родителей и педагогов просят проявить понимание по отношению к возможным временным неудобствам.