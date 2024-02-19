Во Владимирской области за прошедшую неделю 45 человек пострадали в ДТП Владимирская область...

Во Владимирской области за прошедшую неделю 45 человек пострадали в ДТПВладимирская область удивляет статистикой ДТП. За прошлую неделю в период с 12 по 18 февраля 2024 года, в регионе было зарегистрировано 33 аварии. В них 45 человек получили ранения разной степени тяжести, в их числе 6 детей.С только лишь материальным ущербом полицейскими было оформлено 640 происшествий, а количество выявленых нетрезвых водителей буквально ошеломляет: 85 человек, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Погода оставляет желать лучшего: снежные сугробы и гололед создают напряженную обстановку на дорогах. Многие автолюбители, к сожалению, эти факторы учитывать отказываются.Напомним, что совсем недавно регион пережил испытание небывалой метелью.В воскресенье, 18 февраля 2024 года, в районе дома №12 по Московскому шоссе случилось «тройное» ДТП. 39-летняя женщина, управлявшая Chevrolet Niva превысила допустимую скорость на трассе Р-132. Как итог, - ее автомобиль занесло, произошло столкновение с машиной ВАЗ и автобусом Volgabus маршрута №20С. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками полиции.Начало недели не обнадежило, ведь уже 19 февраля серию зимних аварий пополнил случай на Верхней Дуброве, напротив магазина «Ашан».24-летний водитель Ford Focus наехал на пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована.Фото: «PRO Транспорт» Владимир News|Вконтакте; Подслушано Автомобилистов|Владимир|Телеграм