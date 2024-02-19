Под колёса автомобиля попала жительница пенсионного возраста.

Во Владимире на улице Верхняя Дуброва рядом с «Ашаном» 23-летний водитель Ford Focus сбил женщину 64 лет. Как рассказали в ГИБДД по Владимирской области, удар был достаточно сильный, ведь у машины пробито лобовое стекло.В ходе проверки выяснилось, что женщина переходила перекрёсток на зелёный, когда её сбил автомобиль. Пострадавшая находится в госпитале с разными повреждениями, по факту происшествия идёт проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.