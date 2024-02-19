Проект Вязниковского Пансионата им. Е.П.Глинки «ДЕДы-непоСЕДЫ» будет применяться и в других регионах страны. Идея в том, что пожилым мужчинам нужна самореализация. Дедушки 70+ из

Проект Вязниковского Пансионата им. Е.П.Глинки «ДЕДы-непоСЕДЫ» будет применяться и в других регионах страны. Идея в том, что пожилым мужчинам нужна самореализация. Дедушки 70+ из вязниковского пансионата поют, мастерят, занимаются спортом и волонтерской деятельностью. А еще – общаются и делятся опытом с другим поколением. Такая практика помогает повысить уровень социальной активности, а также улучшить настроение и