Хвостатый малыш: во Владимире послушный пес Олаф ищет любящую семью А сейчас наша постоянная...

"Хвостатый малыш": во Владимире послушный пес Олаф ищет любящую семьюА сейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". Она о тех, кому очень не хватает заботливой и любящей семьи.Сегодня наш герой - озорной и добродушный песик Олаф. Этому малышу всего полтора года. Сейчас он живет в приюте Ковчег-33. Любит играть на свежем воздухе и обниматься.Привит, обработан, послушен. Олаф с нетерпением ждет встречи с новым хозяином.Присмотритесь, может это ваш будущий друг?Чтобы забрать Олафа домой - звоните по номеру волонтера: +7-904-654-03-73 - Лина.