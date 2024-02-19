Житель Коврова обвиняется в убийстве своей сожительницы Следственными органами расследуется...

Житель Коврова обвиняется в убийстве своей сожительницыСледственными органами расследуется уголовное дело по обвинению жителя Коврова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Установлено,что в феврале 2024 года у обвиняемого произошел конфликт с проживающей вместе с ним в Коврове потерпевшей. В ходе ссоры он ударил ее ножом в ногу.Заметив большое количество крови, фигурант вызвал скорую медицинскую помощь. Оперативно приехавшие медицинские работники госпитализировали женщину, однако, несмотря на оказываемую помощь, она скончалась от обильной кровопотери.Мужчине предъявлено обвинение."По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: СУ СК России по Владимирской области