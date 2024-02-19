Житель Коврова обвиняется в убийстве своей сожительницы
Следственными органами расследуется...
Житель Коврова обвиняется в убийстве своей сожительницы
Следственными органами расследуется уголовное дело по обвинению жителя Коврова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Установлено,что в феврале 2024 года у обвиняемого произошел конфликт с проживающей вместе с ним в Коврове потерпевшей. В ходе ссоры он ударил ее ножом в ногу.
Заметив большое количество крови, фигурант вызвал скорую медицинскую помощь. Оперативно приехавшие медицинские работники госпитализировали женщину, однако, несмотря на оказываемую помощь, она скончалась от обильной кровопотери.
Мужчине предъявлено обвинение.
"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
Фото: СУ СК России по Владимирской области