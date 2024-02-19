На текущей неделе во Владимирской области прогнозируется тёплая погода.

На текущей неделе во Владимирской области прогнозируется тёплая погода. А в ближайшие выходные ртутные столбики и вовсе могут подняться выше нулевой отметки. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщила регионального правительства, ссылаясь на данные синоптиков.Если сегодня в областной столице дневная температура будет находиться в районе -5 градусов Цельсия, то уже к пятнице, 23 февраля, температура достигнет 0 градусов. В воскресенье ожидается +1.Небо затянут облака, пройдут снегопады.