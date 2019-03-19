11 марта одной из квартир деревни Ликино Одинцовского района полицейские обнаружили асоциального ребенка. Мальчик не мог связать пару слов и все время просил поесть.

11 марта одной из квартир деревни Ликино Одинцовского района полицейские обнаружили асоциального ребенка. Мальчик не мог связать пару слов и все время просил поесть. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире, где 6-летний Миша проживал с родителями и бабушкой, бездыханное тело пожилой женщины. Ею оказалась бабушка мальчика и мать главы семейства Юрия, на теле которой остались следы побоев.Экспертиза показала, что 79-летняя женщина умерла от тяжелых телесных повреждений. У нее были сломаны ребра, а также по всему телу и на голове были многочисленные ссадины и синяки. По словам полицейских, первым и единственным подозреваемым стал сын убитой 52-летний Юрий.По словам матери ребенка Оксаны, муж приказал ей молчать о произошедшем, пригрозив убить ее. 9 марта он в очередной раз накричал на мать, а когда она попыталась что-то ему возразить, Юрий налетел на нее с кулаками и забил до смерти.Как пишет "Комсомольская правда", через несколько дней после убийства Миша пытался разбудить бабушку, потому что она была единственным человеком, который о нем хоть как-то заботился.По словам соседей, за здоровьем и питанием ребенка вообще не следили. Он постоянно просил есть, поэтому соседи втайне от родителей подкармливали мальчика через окно.Подозреваемый задержан на работе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.