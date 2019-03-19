Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Однако популярный исполнитель не потерял надежды обрести наследника.

Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Однако популярный исполнитель не потерял надежды обрести наследника.Сегодня, 19 марта, исполнилось 70 лет "Казанове" отечественной эстрады Валерию Леонтьеву. К круглой дате артист подошел в статусе одного из самых популярных исполнителей. "Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет миллион рублей. Залы при этом всегда полные. Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники готовы расстаться ради выступления Казановы порой и с тремя миллионами рублей", – рассказал журналистам промоутер Сергей Лавров.Часть гонораров певец тратит на покупку недвижимости. К примеру, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В доме шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Особняк расположен на набережной, оформлен на и его супругу Людмилу. Не исключено, что в особняке найдется место и для детской. Бывший администратор артиста Александр Богданович сообщил, что 70-летний в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.Раньше артист и не думал о прибавлении в семействе, так был занят и увлечен карьерой. "Дети хороши, только когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение", – говорила в интервью супруга популярного исполнителя. Теперь все изменилось."Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", – цитирует бывшего помощника певца Александра Богдановича .