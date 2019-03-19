Как только не называют Аллу Пугачеву: Примадонной, женщиной, которая поет, королевой эстрады. С легкой руки известного радиоведущего Севы Новгородцева артистка получила новый статус.

Как только не называют Аллу Пугачеву: Примадонной, женщиной, которая поет, королевой эстрады. С легкой руки известного радиоведущего Севы Новгородцева артистка получила новый статус.Сева Новгородцев стал известен после выхода в эфир ряда радиопередач на ВВС. Более 40 лет назад он уехал из страны, пожил в Австрии, Италии, Великобритании. Кстати, там он был награжден орденом Британской империи.Периодически Сева Новгородцев приезжает в Россию. Он дает здесь свои творческие вечера, неизменно пользующиеся бешеным успехом. 78-летний радиоведущий дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как познакомился с режиссером Кириллом Серебренниковым, в фильме которого снялся почти 30 лет спустя, о том, как получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II, а также о своем отношении к русскому рэпу и Алле Пугачевой.Сева Новгородцев высказал мнение, что Алла Пугачева воплощает в себе женский архетип России. "Она может оказаться на купюре в сто или тысяче рублей. Потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может громкой, напористой и почти хамоватой. И в этом выражается в каком-то смысле суть русской души, потому что русский человек то приголубит, то дубиной может по голове огреть", – цитирует легендарного радиоведущего .По его мнению, талантлива и музыкальна. "Немного певиц раньше работали пианистками, как начинала карьеру Пугачева. Это национальная фигура, русская женщина, женщина-мать, женщина-мать, женщина-прабабушка", – заключил Сева Новгородцев. Отметим, что пока неизвестно, как отнеслась к своему новому статусу .