Еще одна страна запретила полёты лайнеров Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, теперь это Алжир. Ранее это сделали еще более полусотни стран, включая Россию.

Еще одна страна запретила полёты лайнеров Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, теперь это Алжир. Ранее это сделали еще более полусотни стран, включая Россию.В ответ на массовые запреты президент компании "Боинг" заверил: она делает всё, чтобы повысить уровень безопасности лайнеров. "Мы понимаем, что от нашей работы зависят жизни людей", — говорится в открытом письме.Запреты на полёты Boeing 737 MAX связаны с падением самолета в Эфиопии. Погибли 159 человек. Это уже второе крушение "Боинга" за полгода.Первая катастрофа произошла в октябре в Индонезии и унесла жизни 189 человек. Эксперты пришли к мнению, что происшествия схожи и могут иметь общие причины, а именно сбой в системе управления самолётов, передает телеканал "Россия 24".