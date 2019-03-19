Телеведущая расставила все точки над i в отношениях с бывшим супругом-футболистом. Юлия
Барановская рассказала, что позволяет Андрею Аршавину видеться с общими детьми.
Телеведущая расставила все точки над i в отношениях с бывшим супругом-футболистом. Юлия
Барановская рассказала, что позволяет Андрею Аршавину видеться с общими детьми.
Раньше желание видеться с дочкой и двумя сыновьями
спортсмен проявлял редко. Теперь же Аршавин частенько бывает с наследниками. "У детей есть свое
собственное мнение и желание. Если они хотят с ним встречаться, они
с ним встречаются", – цитирует Юлию Барановскую
Поклонники футболиста предположили, что он вернулся к бывшей
жене. Однако это опровергла.
"Вот у меня
когда-то были с ним отношения и их больше нет. У него
есть отношения с детьми, у меня есть отношения с детьми,
но мы никак в этом не пересекаемся", – откровенно поведала
телезвезда.