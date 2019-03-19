Телеведущая расставила все точки над i в отношениях с бывшим супругом-футболистом. Юлия Барановская рассказала, что позволяет Андрею Аршавину видеться с общими детьми.

Телеведущая расставила все точки над i в отношениях с бывшим супругом-футболистом. ЮлияБарановская рассказала, что позволяет Андрею Аршавину видеться с общими детьми.Раньше желание видеться с дочкой и двумя сыновьямиспортсмен проявлял редко. Теперь же Аршавин частенько бывает с наследниками. "У детей есть своесобственное мнение и желание. Если они хотят с ним встречаться, онис ним встречаются", – цитирует Юлию БарановскуюПоклонники футболиста предположили, что он вернулся к бывшейжене. Однако это опровергла."Вот у менякогда-то были с ним отношения и их больше нет. У негоесть отношения с детьми, у меня есть отношения с детьми,но мы никак в этом не пересекаемся", – откровенно поведалателезвезда.