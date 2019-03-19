Ведущий игрок клуба американской Главной бейсбольной лиги Майк Траут, выступающий на позиции аутфилдера Лос-Анджелес Энджелс, заключит новый контракт. И все бы ничего, но его зарплата стала рекордной в истории мирового спорта.

Ведущий игрок клуба американской Главной бейсбольной лиги Майк Траут, выступающий на позиции аутфилдера "Лос-Анджелес Энджелс", заключит новый контракт. И все бы ничего, но его зарплата стала рекордной в истории мирового спорта.Предыдущее достижение принадлежало также бейсболисту из США: питчер "Аризоны Даймондбэкс" Зак Гринки по соглашению с клубом получает 34,4 млн долларов в год. Так вот, как сообщает Twitter издания ESPN, Траут подписал контракт с клубом из Калифорнии на 12 лет с зарплатой более 430 млн долларов, то есть в среднем 36 "лимонов" за сезон.THE 430 MILLION DOLLAR MAN