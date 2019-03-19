Тренерский штаб сборной России по биатлону окончательно определился с составом национальной команды, который будет защищать честь страны на заключительный этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. В список вошли Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Тренерский штаб сборной России по биатлону окончательно определился с составом национальной команды, который будет защищать честь страны на заключительный этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. В список вошли Антон Бабиков и Александр Поварницын.Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев: "У мужчин в десятке Кубка IBU у нас Александр Поварницын и Антон Бабиков. Они на последний этап пойдут по квоте IBU. И шесть человек едут с чемпионата мира. У женщин добавится Виктория Сливко, как лидер Кубка IBU".Ранее также сообщалось, что в Норвегию не поедет Ирина Старых, однако она есть в составе женской сборной, куда, кроме нее и Сливко, вошли Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.