Ведущий хавбек футбольной сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар все-таки может оказаться в составе мадридского Реала, последнее по времени предложение которого аристократы отвергли. Поскольку сам бельгиец рвется в Мадрид, англичане назвали цену – 100-120 млн евро.

Ведущий хавбек футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар все-таки может оказаться в составе мадридского "Реала", последнее по времени предложение которого "аристократы" отвергли. Поскольку сам бельгиец рвется в Мадрид, англичане назвали цену – 100-120 млн евро.Как уже сообщали 33Live.RuRu, "Реал" давно ведет охоту за 28-летним полузащитником, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, но который очень хотел бы играть в "Королевском клубе". И вот после возвращения на пост главного тренера "сливок" француза Зинедина Зидана его представители снова начали переговоры с "Челси".Буквально сутки назад источники в лондонском клубе сообщили, что перехода не будет. Но затем инсайдеры испанского издания As в окружении Азара заявили, что "Челси" решил отпустить игрока нынешним летом, но цена на бельгийца названа предельно допустимой.