В Прямой эфир пришла Масхуда Минидарова. Женщина утверждает, что она – родная мать скончавшегося полтора года назад солиста группы Иванушки International Олега Яковлева. Все знавшие музыканта считали его сиротой. Почему только сейчас обнаружилась его мать, и действительно ли Олег был ее сыном?

Спустя полтора года после смерти солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева (после того, как встал вопрос с наследством музыканта) объявился его "внебрачный сын" — Игорь Олегович Яковлев.Теперь же в "Прямой эфир" приехала Масхуда Минидарова. Женщина утверждает, что она – родная мать Олега Яковлева. Музыканта все считали сиротой, и даже близкие люди не знали о том, что его мать якобы жива.Женщина, однако, утверждает, что подростком Олег, настоящее имя которого Руслан Рашидович Каюмов, повздорил с отчимом, ушел из дома искать родного отца, да так и пропал.Розыски не дали результатов, и, по словам Масхуды, увидела она своего сына только спустя годы – в знаменитом клипе "Тополиный пух". А в 2000 году после концерта в Казани, говорит женщина, произошла их первая встреча после долгой разлуки.Правда, по ее словам, Олег просил не выдавать тайну прошлого, поскольку это многих бы разочаровало.На вопрос, почему Олег не поддерживал связь с семьей, Масхуда говорит, что когда она сломала позвоночник, сыну сказали, будто мать умерла.Ее слова подтверждает двоюродная сестра Масхуды Гузель Сяпукова. Она также рассказывает о побеге подростка из дома и о том, что Олег ее тоже просил сохранять тайну.В студии программы, однако, многие усомнились в словах женщин. Заслуженная артистка России Татьяна Судец, например, вспомнила о том, что все они "знали Олежку". Знали, что он рос в детском доме, и уже в 13 лет начал работать – ночью валял валенки на заводе, а днем учился.Судец удивлена: если мать так сильно любила сына, то почему не поддерживала с ним отношений?Певица Анна Калашникова, в свою очередь, вспомнила слова Олега о том, что мать родила его в 42 года. "Если бы вы были его мамой, вам было бы сейчас 89 лет", — сказала Калашникова, обращаясь к Масхуде.Возможно, все дело в многомиллионном наследстве музыканта, судьба которого до сих пор туманна? Кому оно в итоге достанется? Что еще о детских годах жизни сына рассказала Масхуда, и удастся ли ей доказать, что Олег Яковлев – ее сын? Что сказал об их сходстве физиогномист, и зачем, по словам Масхуды, известный музыкант прибавил себе возраст?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".