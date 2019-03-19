В Прямой эфир пришла Масхуда Минидарова. Женщина утверждает, что она – родная мать скончавшегося полтора года назад солиста группы Иванушки International Олега Яковлева. Все знавшие музыканта считали его сиротой. Почему только сейчас обнаружилась его мать, и действительно ли Олег был ее сыном?
Спустя полтора года после смерти солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева (после того, как встал вопрос с наследством музыканта) объявился его "внебрачный сын" — Игорь Олегович Яковлев.
Теперь же в "Прямой эфир" приехала Масхуда Минидарова. Женщина утверждает, что она – родная мать Олега Яковлева. Музыканта все считали сиротой, и даже близкие люди не знали о том, что его мать якобы жива.
Женщина, однако, утверждает, что подростком Олег, настоящее имя которого Руслан Рашидович Каюмов, повздорил с отчимом, ушел из дома искать родного отца, да так и пропал.
Розыски не дали результатов, и, по словам Масхуды, увидела она своего сына только спустя годы – в знаменитом клипе "Тополиный пух". А в 2000 году после концерта в Казани, говорит женщина, произошла их первая встреча после долгой разлуки.
Правда, по ее словам, Олег просил не выдавать тайну прошлого, поскольку это многих бы разочаровало.
На вопрос, почему Олег не поддерживал связь с семьей, Масхуда говорит, что когда она сломала позвоночник, сыну сказали, будто мать умерла.
Ее слова подтверждает двоюродная сестра Масхуды Гузель Сяпукова. Она также рассказывает о побеге подростка из дома и о том, что Олег ее тоже просил сохранять тайну.
В студии программы, однако, многие усомнились в словах женщин. Заслуженная артистка России Татьяна Судец, например, вспомнила о том, что все они "знали Олежку". Знали, что он рос в детском доме, и уже в 13 лет начал работать – ночью валял валенки на заводе, а днем учился.
Судец удивлена: если мать так сильно любила сына, то почему не поддерживала с ним отношений?
Певица Анна Калашникова, в свою очередь, вспомнила слова Олега о том, что мать родила его в 42 года. "Если бы вы были его мамой, вам было бы сейчас 89 лет", — сказала Калашникова, обращаясь к Масхуде.
Возможно, все дело в многомиллионном наследстве музыканта, судьба которого до сих пор туманна? Кому оно в итоге достанется? Что еще о детских годах жизни сына рассказала Масхуда, и удастся ли ей доказать, что Олег Яковлев – ее сын? Что сказал об их сходстве физиогномист, и зачем, по словам Масхуды, известный музыкант прибавил себе возраст?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".