Рыжий из Иванушек International признался, что первое выступление едва не стало для него последним. Андрей Григорьев-Аполлонов с трудом пережил утренник в музыкальной школе.

Рыжий из "Иванушек International" признался, чтопервое выступление едва не стало для него последним. Андрей Григорьев-Аполлоновс трудом пережил утренник в музыкальной школе.Воспоминаниямисопроводил пост в Instagram.Певец опубликовал видео из детского сада, на котором воспитательница ставитдетский спектакль Андрей Григорьев-Аполлонов признался: у него такой наставникотбил бы желание выступать на всю жизнь."В 7 лет я выступал в роли маленького комарика вактовом зале музыкальной школы и чуть не помер от волнения, так как это быламоя первая роль в жизни! Но такое преподавание актерского мастерства у меня быначисто отбило любовь к сцене! Хотя,очень смешно!)", – написал артист (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Ранее откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом – родной сестры."Это был для меня большой удар, – вспоминает Григорьев-Аполлонов, – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам Андрея, он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Олега Яковлева и Игоря Сорина. Последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что кончина участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива. Если бы ребята остались в группе, трагедий бы не произошло, считает Рыжий из "Иванушек International".