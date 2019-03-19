19 марта 2016 года Boeing 737-800 при заходе на посадку разбился на взлетно-посадочной полосе старого аэропорта Ростова.

День памяти в Ростовской области. Три года назад разбился пассажирский "Боинг-737" авиакомпании Flydubai, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Самолет летел из Дубая. Он пытался сесть в старом аэропорту Ростова, но неожиданно рухнул с высоты около 200 метров.Погибли все, кто был на борту: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы, в том числе, стали депутат Заксобрания Ростовской области Игорь Пакус и его супруга, глава департамента ЖКХ Новочеркасска Сергей Безгласный с женой, директор центра пластической хирургии облбольницы Олег Чистяков, летевший с беременной женой и ребёнком.В память о погибших недалеко от аэропорта в марте 2017 года появился мемориал "Прерванный полет". Сюда сегодня возложили цветы. До сих пор точно не было установлено, почему произошла катастрофа. МАК пообещал в ближайшее время обнародовать окончательные результаты расследования.