Сестра Ким Кардашьян,
самая молодая миллиардерша стала объектом для насмешек в Сети. Дело в том, что
21-летняя Кайли Дженнер скопировала стиль супермодели Наоми
Кэмпбелл.
Сестра Ким Кардашьян,
самая молодая миллиардерша стала объектом для насмешек в Сети. Дело в том, что
21-летняя Кайли Дженнер скопировала стиль супермодели Наоми
Кэмпбелл.
На курьез обратили
внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada.
На опубликованном в соцсети коллаже сопоставлены фотографии двух женщин в очень
похожих аксессуарах. Это очки и широкий чокер с кристаллами.
Однако украшения Кэмпбелл
были созданы в 1995 году турецким дизайнером Рифатом Озбеком. Для Кайли Дженнер очки и ожерелье разработал
американский дизайнер Майкл Нго. "Полагаю, что подражать стилю Наоми из 90-х —
общее дело семьи Кардашьян-Дженнер", – прокомментировал администратор аккаунта.
Пользователи соцсети тут
же отреагировали на снимок. Они в пух и прах разнесли "повторюшку" Кайли
Дженнер. "Дешевая подделка", "Брось воровать", "Как ты
можешь быть богатой, но при этом выглядеть дешевой?", "Наоми выглядит
как богиня. выглядит неудачно", "Бесстыдное присвоение", -
высказались фолловеры аккаунта.
Отметим, 5 марта издание
Forbes назвало самой молодой в мире миллиардершей,
заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка в 2016 году открыла
собственный бренд косметических средств и к настоящему моменту заработала один
миллиард долларов.