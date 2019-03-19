Сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша стала объектом для насмешек в Сети. Дело в том, что 21-летняя Кайли Дженнер скопировала стиль супермодели Наоми Кэмпбелл.

Сестра Ким Кардашьян,самая молодая миллиардерша стала объектом для насмешек в Сети. Дело в том, что21-летняя Кайли Дженнер скопировала стиль супермодели НаомиКэмпбелл.На курьез обратиливнимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada.На опубликованном в соцсети коллаже сопоставлены фотографии двух женщин в оченьпохожих аксессуарах. Это очки и широкий чокер с кристаллами.Однако украшения Кэмпбеллбыли созданы в 1995 году турецким дизайнером Рифатом Озбеком. Для Кайли Дженнер очки и ожерелье разработаламериканский дизайнер Майкл Нго. "Полагаю, что подражать стилю Наоми из 90-х —общее дело семьи Кардашьян-Дженнер", – прокомментировал администратор аккаунта.Пользователи соцсети тутже отреагировали на снимок. Они в пух и прах разнесли "повторюшку" КайлиДженнер. "Дешевая подделка", "Брось воровать", "Как тыможешь быть богатой, но при этом выглядеть дешевой?", "Наоми выглядиткак богиня. выглядит неудачно", "Бесстыдное присвоение", -высказались фолловеры аккаунта.Отметим, 5 марта изданиеForbes назвало самой молодой в мире миллиардершей,заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка в 2016 году открыласобственный бренд косметических средств и к настоящему моменту заработала одинмиллиард долларов.