25 поликлиник приведут в соответствие новым требованиям Минздрава

25 поликлиник приведут в соответствие новым требованиям МинздраваДо 2021 года детским поликлиникам и отделениям направят больше 737 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.Как рассказал директор облздрава Алексей Мозалев, 25 поликлиник приведут в соответствие новым требованиям Минздрава.«Это позволит повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медпомощи, увеличить охват ранней диагностикой заболеваний у детей», – подчеркнул глава ведомства.Планируют закупить цифровые рентген-аппараты, ЛОР-комбайны, аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование и другую современную медтехнику.Кроме того, в ближайшие годы отремонтируют детские поликлиники и филиалы ОДКБ, Детских городских поликлиник №1 и №2 во Владимир, Ковровской городской больницы №2, Детской больницы в Муроме, Детской городской больницы в Гусь-Хрустальном, Судогодской и Камешковской центральных районных больниц и других медицинских учреждений области.