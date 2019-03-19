Последние сообщения о рысях в Воронежской области появлялись до Великой Отечественной войны — в конце 30-х годов прошлого века. И вот, по прошествии десятков лет, фотоловушка записала на видео появление редкого хищника из семейства кошачьих.

Воронежский государственный заповедник празднует историческое событие — в лесу завелись рыси, обычно встречающиеся в северных областях России.Как отмечают сотрудники государственного учреждения, появление нового для заповедника вида млекопитающих — событие исключительной редкости.Так, в середине прошлого века после долгого отсутствия в заповедник вернулись лоси и кабаны, в 1971 году появились волки.Между тем, рысь на территории заповедника не встречалась ни разу за всю 95-летнюю историю заказника, а последние сообщения о хищнике в Воронежской области появлялись еще до Великой Отечественной войны — в конце 30-х годов прошлого века.Специалисты находили следы этого зверя в течение последнего месяца, в том числе и неподалеку от фотоловушек, однако датчики движения не срабатывали: рысь была осторожна и избегала устройства, сделанные человеческими руками.Наконец, животное попало в объектив камеры, и специалисты уверенно констатируют появление в заповеднике редкого хищника.