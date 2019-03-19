Парламентарии во вторник, 19 марта, приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров.
Парламентарии во вторник, 19 марта, приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров.
О необходимости установить новые правила расчета выплат для
граждан с невысокой страховой пенсией, имеющих право на доплату, ранее говорил
президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
В начале января 2019 года пенсии в России были
проиндексированы, размер выплат увеличился. Однако доплаты для малообеспеченных
пенсионеров сократились.
Согласно одобренному во втором чтении законопроекту, размер
индексации будет учитываться при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии,
исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. "При этом в
следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх
прожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе.
Получатели социальной доплаты к пенсии всегда будут
обеспечиваться выплатой суммы индексаций сверх прожиточного минимума
пенсионера, установленного в регионе.
В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта депутаты
обсуждали проблему разницы расчетов прожиточного минимума в субъектах
Федерации. В итоге была внесена поправка, обязывающая правительство установить
во всех регионах единую методику расчета.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправку
поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Необходимо не просто добиться
повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и
установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в
масштабах всей страны.
Это позволит исключить возможность манипуляций с его
величиной", – сказал председатель нижней палаты.
Спикер подчеркнул, что цель законопроекта – поддержать
пожилых людей, не выработавших стаж или трудившихся там, где платили невысокую
заработную плату. Это инвалиды с детства, либо те, кто ухаживал за детьми.
В третьем, окончательном чтении депутаты примут документ
максимально оперативно, на этой неделе, чтобы нормы закона как можно скорее
заработали. "Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с
1 января проиндексирована на 7%", – подчеркнул Володин. При этом обойдется
без бумажной волокиты: людям не придется писать заявления и собирать справки,
перерасчет произведут автоматически.