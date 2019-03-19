В поручениях премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленных на скорейшую организацию работы по использованию выделенных на нацпроекты бюджетных средств, нашли отражение те вопросы, которые обсуждались в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В поручениях премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленных на скорейшую организацию работы по использованию выделенных на нацпроекты бюджетных средств, нашли отражение те вопросы, которые обсуждались в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам парламентария, у депутатов есть большое
пространство для парламентского контроля, на котором имеет смысл
сосредоточиться всем комитетам нижней палаты. "Контролируя те средства,
которые должны были уже быть отработаны по принятому бюджету и которые сегодня
должны поступить к регионам", – сказал депутат, отметив, что с правительством
предстоит большая совместная работа.
Каждый парламентарий должен обладать информацией о том,
какие проекты в каких регионах получат финансирование в рамках реализации
национальных проектов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
К работе
необходимо подключить и кабинет министров, если законодателям потребуется
дополнительная информация. "Не должна затягиваться и ситуация, и время, чтобы бюрократия убивала смысл работы"", – сказал спикер.
Володин выразил благодарность Медведеву за оперативное
принятие решений. По его словам, было бы правильно в
случае принятия депутатами постановления иметь возможность заслушать тех, кому
оно адресуется.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения,
касающиеся скорейшей организации работы по использованию в текущем году
бюджетных средств на нацпроекты. Решение председателя правительства было
принято после обращения Госдумы с предложением пересмотреть финансирование
национальных проектов.
На одном из пленарных заседаний в середине марта Андрей
Макаров посетовал, что на начало месяца в регионах распределено порядка 1,3% от
выделенных на нацпроекты средств. При этом выступавший ранее в рамках
правительственного часа министр экономического развития Максим Орешкин четко
ответить на этот вопрос не смог.
Получается, отметили на Охотном Ряду, что огромная часть
средств лежит мертвым грузом на счетах казначейства и не перечисляется в
регионы на выполнение задач, поставленных президентом. "Проблема не в законе, а в правоприменении. Этот
стереотип необходимо сломать", – сказал глава думского комитета по бюджету и налогам.
В связи со сложившейся ситуацией депутаты направили
главе правительства с предложением пересмотреть процесс поступления
бюджетных средств в субъекты Федерации. Законодатели подчеркнули, что
необходимо изменить нормативную базу финансирования нацпроектов и предложили премьер-министру дать необходимые поручения федеральным ведомствам и
министерствам, чтобы средства поскорее дошли в регионы.
Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальные
проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на
экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на
человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни –
9,9 триллиона.