В поручениях премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленных на скорейшую организацию работы по использованию выделенных на нацпроекты бюджетных средств, нашли отражение те вопросы, которые обсуждались в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В поручениях премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленных на скорейшую организацию работы по использованию выделенных на нацпроекты бюджетных средств, нашли отражение те вопросы, которые обсуждались в Госдуме. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров.По словам парламентария, у депутатов есть большоепространство для парламентского контроля, на котором имеет смыслсосредоточиться всем комитетам нижней палаты. "Контролируя те средства,которые должны были уже быть отработаны по принятому бюджету и которые сегоднядолжны поступить к регионам", – сказал депутат, отметив, что с правительствомпредстоит большая совместная работа.Каждый парламентарий должен обладать информацией о том,какие проекты в каких регионах получат финансирование в рамках реализациинациональных проектов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.К работенеобходимо подключить и кабинет министров, если законодателям потребуетсядополнительная информация. "Не должна затягиваться и ситуация, и время, чтобы бюрократия убивала смысл работы"", – сказал спикер.Володин выразил благодарность Медведеву за оперативноепринятие решений. По его словам, было бы правильно вслучае принятия депутатами постановления иметь возможность заслушать тех, комуоно адресуется.Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения,касающиеся скорейшей организации работы по использованию в текущем годубюджетных средств на нацпроекты. Решение председателя правительства былопринято после обращения Госдумы с предложением пересмотреть финансированиенациональных проектов.На одном из пленарных заседаний в середине марта АндрейМакаров посетовал, что на начало месяца в регионах распределено порядка 1,3% отвыделенных на нацпроекты средств. При этом выступавший ранее в рамкахправительственного часа министр экономического развития Максим Орешкин четкоответить на этот вопрос не смог.Получается, отметили на Охотном Ряду, что огромная частьсредств лежит мертвым грузом на счетах казначейства и не перечисляется врегионы на выполнение задач, поставленных президентом. "Проблема не в законе, а в правоприменении. Этотстереотип необходимо сломать", – сказал глава думского комитета по бюджету и налогам.В связи со сложившейся ситуацией депутаты направилиглаве правительства с предложением пересмотреть процесс поступлениябюджетных средств в субъекты Федерации. Законодатели подчеркнули, чтонеобходимо изменить нормативную базу финансирования нацпроектов и предложили премьер-министру дать необходимые поручения федеральным ведомствам иминистерствам, чтобы средства поскорее дошли в регионы.Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальныепроекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств наэкономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы начеловеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни –9,9 триллиона.