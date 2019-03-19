Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева не собирается отбывать номер на мировом первенстве, которое стартует 20 марта в японской Сайтаме. Спортсменка сообщила журналистам, что готовится к серьезной борьбе.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпиады-2018 россиянка Евгения Медведева не собирается отбывать номер на мировом первенстве, которое стартует 20 марта в японской Сайтаме. Спортсменка сообщила журналистам, что готовится к серьезной борьбе.По словам Медведевой, которая попала в национальную сборную после выигрыша Кубка России, она рада быть в числе участниц: "Но это не отменяет факта – я собираюсь бороться – цитирует спортсменку ТАСС. – Я много работала перед поездкой в Японию".Фигуристка сообщила, рада возможности кататься на самом высоком уровне: "И я ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров".