Один человек погиб и еще три – получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия под Усинском, где легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Момент ЧП запечатлела камера наблюдения.

Утром во вторник, 19 марта, на трассе неподалеку от города Усинска в Коми произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения.Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом ПАЗ.Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб пассажир легковушки.Водитель и еще два человека, находившиеся в салоне Renault, получили травмы и были госпитализированы.