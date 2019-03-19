В городе Дауин на острове Негрос внезапно загорелся мотороллер, перевозящий около полусотни баллонов с бутаном. Пожар превратился в зрелищный фейерверк. В результате инцидента никто не пострадал.

В городе Дауин на острове Негрос внезапно загорелся мотороллер, перевозящий около полусотни баллонов с бутаном. Пожар превратился в зрелищный фейерверк.Инцидент снял на видео местный житель Дейв Пирамид, а затем разместил его кадры в социальной сети и сопроводил публикацию словами благодарности Богу за то, что никто не пострадал.Причина возгорания мотороллера не озвучивается.