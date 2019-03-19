Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев будет привлечен к делу о расследовании коррупции в международной федерации. Французские власти выдали ордер на арест Балахничева, который был вице-президентом IAAF.

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев будет привлечен к делу о расследовании коррупции в международной федерации. Французские власти выдали ордер на арест Балахничева, который был вице-президентом IAAF.В 2015 году чиновник покинул пост первого лица ВФЛА после допингового скандала в российской легкой атлетике. Параллельно развивалась история в IAAF, где в коррупции был обвинен ее экс-президент сенегалец Ламин Диак. Балахничева, который входил в руководящие структуры международной федерации при Диаке, также подозревали в неспортивном поведении. В результате он пожизненно был отстранен Комитетом по этике IAAF от любой деятельности под эгидой федерации.Вместе с Балахничевым выдан ордер на арест бывшего старшего тренера легкоатлетической сборной России (группа выносливости) Алексея Мельникова, который несколько лет работал в качестве казначея ВФЛА. Его имя также в 2015-2016 годах не раз возникало в деле о расследовании коррупции в IAAF и допинговых скандала. Французские следователи считают, что Балахничев и Мельников могли платить Диаку за то, что экс-глава IAAF покрывал допинговые истории российских спортсменов.