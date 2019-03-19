В Уэльсе судят игрока футбольного клуба Маргэм Ли Тэйлора, которого обвиняют в попытках нанести тяжкие телесные повреждения болельщикам другой региональной валлийской команды Корнелли. Футболист на машине въехал в толпу фанатов, которые насмехались над игроками Маргэма.

В Уэльсе судят игрока футбольного клуба "Маргэм" Ли Тэйлора, которого обвиняют в попытках нанести тяжкие телесные повреждения болельщикам другой региональной валлийской команды "Корнелли". Футболист на машине въехал в толпу фанатов, которые насмехались над игроками "Маргэма".Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.Представители региональной прокуратуры заявили на заседании суда, что футболист использовал свой автомобиль в качестве оружия и "косил молодых парней как кегли в боулинге", сообщает издание Wales Online. Тейлору предъявлено обвинение в опасном вождении и более десяти попытках нанести тяжкие телесные повреждения. Футболист обвинения отвергает. Приговор ему вынесут в течение месяца.