Российский бизнесмен Роман Абрамович может расстаться со своей самой дорогой спортивной игрушкой – футбольным клубом Челси. Инсайдеры сообщают, что акции аристократов может выкупить британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Российский бизнесмен Роман Абрамович может расстаться со своей самой дорогой спортивной игрушкой – футбольным клубом "Челси". Инсайдеры сообщают, что акции "аристократов" может выкупить британский миллиардер Джим Рэтклифф.История с потенциальной продажей "Челси" в последние два года возникает в прессе с завидной регулярностью. Эксперты считают, что Абрамович может продать команду потому, что санкции против российских бизнесменов со стороны Запада не дают ему возможности полноценно руководить проектом.Мало того, инсайдеры разного уровня сообщали, что российский бизнесмен уже ведет переговоры. В качестве его партнеров назывались американский миллиардер Пол Аллен, а также самый богатый человек Чехии Петр Келлнер.И вот британская Mirror сообщила фанатам "Челси" о том, что судьба клуба небезразлична сэру Рэтклиффу, которого газета называет большим фанатом футбола. Журналисты насчитали, что в случае, если сделка состоится, Абрамович может разбогатеть на 2,3 млрд фунтов стерлингов или на 2,7 млрд евро. Ранее сообщалось, что владелец "Челси" хотел бы получить за клуб 3 млрд евро.