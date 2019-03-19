В Национальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день. В Лос-Анджелесе местные Кингз принимали канадский клуб Виннипег Джетс. Гости оказались чуть удачливее, выиграв с минимальным счетом 3:2. У королей голевой пас на счету россиянина Ильи Ковальчука.

В Национальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день. В Лос-Анджелесе местные "Кингз" принимали канадский клуб "Виннипег Джетс". Гости оказались чуть удачливее, выиграв с минимальным счетом 3:2. У "королей" голевой пас на счету россиянина Ильи Ковальчука.Ковальчук и автор первого гола хозяев Уолкер в середине первого тайма обозначили погоню со стороны "Кингз", поскольку до этого два гола забили гости – Хэйс и Коннор. Во второй 20-минутке Браун счет сравнял, казалось, что интрига восстановлена. Но гол "реактивщика" Майерса на 36-й минуте стал последним и победным для "Виннипега".