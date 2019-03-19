В американской прессе распространилась новость о том, что герцогиня Сассекская позвонила отцу и потребовала, чтобы он перестал давать откровенные интервью об ее жизни. Отец Меган Маркл поспешил прокомментировать известие.

В американской прессе распространилась новость о том, что герцогиня Сассекская позвонила отцу и потребовала, чтобы он перестал давать откровенные интервью об ее жизни. Отец Меган Маркл поспешил прокомментировать известие.На прошлой неделе многие зарубежные СМИ писали о том, что бывшая актриса связалась с родственником и попросила его перестать лезть в ее личную жизнь. В конце она пожелала ему "сгореть в аду" и повесила трубку. Томас Маркл назвал эту новость "жестокой ложью". По словам мужчины, его дочь никогда бы не сказала таких грубых слов. "Я всегда буду любить Меган, и я знаю, что она меня тоже любит, что бы ни случилось", – поделился он.Родственник утверждает, что друзья герцогини хотят отгородить ее от американской семьи. Недоброжелатели специально рассказывают журналистам ложные истории, чтобы дискредитировать его. Томас надеется, что ему удастся преодолеть разногласия с дочерью и воссоединиться с ней. Он добавил, что очень хочет увидеть своего внука.Напомним, в феврале этого года родственник опубликовал личное письмо бывшей актрисы, в котором она обратилась к отцу. Королевская особа призналась, что ее "сердце разбилось на миллионы осколков" после действий отца. "По неизвестной мне причине ты продолжаешь придумывать плохие истории для репортеров и все глубже погружаешься в паутину, которую создал сам", – заявила она.Бывшая актриса отметила, что всегда поддерживала отца морально и финансово. Сразу после новости о сердечном приступе она связалась с ним, чтобы предложить помощь, но мужчина отказался разговаривать с ней и предпочел общаться только с прессой. "Мы всегда поддерживали и защищали тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Гарри всегда был добр к тебе, поэтому твои нападки на него стали для меня настоящим ударом", – написала королевская особа.