Нижняя палата в ходе пленарного заседания во вторник, 19 марта, приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки позволят создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.

Нижняя палата в ходе пленарного заседания во вторник, 19 марта, приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки позволят создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрениепарламентариев Вячеславом Володиным совместно с первым зампредом нижней палатыАлександром Жуковым и заместителем главы думского комитета по финансовому рынкуАнтоном Геттой.Поправки в закон о Счетной палате дополняют переченьобъектов государственного аудита хозяйственными товариществами и обществами сучастием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний и публично-правовыхкомпаний.Законопроект позволяет Счетной палате проводить внешнийаудит в отношении юрлиц относительно использования ими средств из федеральногобюджета.Как отметил Вячеслав Володин, с принятиемнормативно-правового акта СП получит возможность проводить аудит дочернихпредприятий госкорпораций и госкомпаний. "Это позволит создать единуюсистему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всехстадиях", – уверен председатель нижней палаты.Такой контроль назрел давно, отметил ранее Антон Гетта."Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность экономии своихрасходов, поэтому нововведение является системным решением, направленным наповышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – сказалпарламентарий.Законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлятьфинансовый контроль за "дочками" госкомпаний, депутаты внесли 7марта. Ранее Вячеслав Володин отмечал, что в существующей редакции закона"О Счетной палате" есть ограничения, усложняющие контроль заиспользованием средств дочерними компаниями госкорпораций.