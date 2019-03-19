Представители телеканала HBO запустил необычную акцию в преддверии последнего сезона Игры престолов, который стартует в апреле. Телевизионщики спрятали в разных странах шесть железных тронов и предлагают фанатам найти их.

Представители телеканала HBO запустил необычную акцию в преддверии последнего сезона "Игры престолов", который стартует в апреле. Телевизионщики спрятали в разных странах шесть железных тронов и предлагают фанатам найти их.На сайте проекта пока есть одна видеоподсказка. Видно, что один из тронов спрятан в лесу. При этом не сообщается, какой приз получат те, кто найдет все объекты.На поиски первого у любителей "Игры престолов" трона есть две недели.Ранее сообщалось, что авторы сериала устроили для поклонников другой конкурс – сдай кровь и получи билет на премьеру в Лос-Анджелесе.Премьера финального сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.