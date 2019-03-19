Объявивший о своей отставке с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко ценит профессиональные и личные качества спикера парламента Касым-Жомарта Токаева, к которому переходят полномочия главы государства.

Объявивший о своей отставке с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко ценит профессиональные и личные качества спикера парламента Касым-Жомарта Токаева, к которому переходят полномочия главы государства.Как передает РИА Новости, об этом 78-летний Назарбаев рассказал в телеобращении к народу, подчеркнув, что верит, что руководитель Сената (верхняя палата) парламента Казахстана именно тот человек, которому можно доверить управление страной.Он напомнил, что 65-летний Токаев является выпускником МГИМО МИД СССР, доктором наук, свободно владеет английским, французским и китайским языками и за его плечами немалый путь на руководящих должностях Казахстана – министр иностранных дел, премьер-министр и ряд других.Назарбаев назвал преемника человеком честным и обязательным, который всецело разделяет проводимую политику внутри республики и вовне и принимал активно участие в разработке всех программ.Экс-глава Казахстана подчеркнул, что вопрос преемственности власти в государстве решен конституционно – после досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия до следующих выборов переходят к спикеру Сената.Назарбаев проинформировал международную общественность о том, что официально прекращает исполнять обязанности руководителя страны с 20 марта 2019 года. Согласно последнему указу Назарбаева Токаев примет присягу в качестве врио главы государства 20 марта на совместном заседании палат парламента в 12:00 (9:00 мск).