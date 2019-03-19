Когда-то автомобиль был средством передвижения для одних, оставаясь роскошью для других. В XXI веке все изменилось: на рынке практически не осталось средств передвижения, почти все автомобили постепенно превращаются в элитные, наполненные сверхсложной техникой механизмы на колесах. И, несмотря на то, что основное их предназначение – поездка из точки А в точку Б, в то же время чувствуешь в них себя, как в роскошной квартире со всеми удобствами.

Когда-то автомобиль былсредством передвижения для одних, оставаясь роскошью для других. В XXI веке все изменилось: на рынке практически не осталось средствпередвижения, почти все автомобили постепенно превращаются в элитные,наполненные сверхсложной техникой механизмы на колесах. И, несмотря на то, что основное ихпредназначение – поездка из точки А в точку Б, в то же время чувствуешь в нихсебя, как в роскошной квартире со всеми удобствами.За рулем современных машинуже не надо крутить головой на 180 градусов, остерегаясь препятствий илииграющих в шашки коллег по автотрассе. Камеры по кругу и электронные помощникипревращают вождение если не в отдых, то уж точно не в напряженную работу. А,между прочим, водитель – это рабочая специальность или профессия, которой, специальнообучают.Получается, что сейчас уже иучить-то особо нечему: сел, пристегнулся, нажал на кнопку "Старт" и поехал. Такя и поступил, устроившись поудобнее за рулем Infiniti QX60, предварительнопонажимав на кнопочки настройки водительского сидения. Хотя, по большому счету,можно было этого и не делать: удобное (еще и вентилируемое на "тепло-холод") кресло,просторный салон и обзор в больших зеркалах позволяют управлять этимавтомобилем в любом положении.Вот только чувствуешь себяздесь в одиночестве, как будто остался один в огромной квартире. Эта машина,конечно, для большой семьи: в ней семь мест, почти как в маршрутке. Задний рядсидений при этом оставляет в багажнике почти 400 литров полезного объема. То есть,забив эту лошадку под завязку пассажирами, можно легко втиснуть в нее ещепару-тройку чемоданов.Владельцу QX60 производительпредоставил весь спектр возможностей для безопасного передвижения. И из полосыбез включения поворотника спокойно не уедешь (предупреждающий писк заглушит любую музыку), иприпаркуешься без проблем, несмотря на пять метров длины и два ширины. Круговыекамеры, контроль мертвых зон и давления в шинах, датчики освещения и дождя,фары с авторегулировкой уровня наклона…Единственное, что менясмутило – работа активного круиз-контроля. На трассе он уверенно держит и скоростьи дистанцию, но в городе с его вечно вклинивающимися наглыми соседями, лучшеуправлять машиной вживую. И навыки водительские не растеряешь, и, возможно,машину сбережешь.Но все же плюсы в InfinitiQX60 перевешивают немногочисленные минусы в виде небольших шумов в салоне(особенно на дороге с плохим покрытием), раскачку и крены в поворотах, не оченьудачную графику мультимедиа. Все это компенсируется безупречным звучанием аудиосистемыBose с 12-тью динамиками и сабвуфером мощностью в 300 ватт и комфортом всалоне.Само понятие комфорт в этой машине,похоже, возведено в ранг небывалой роскоши. Здесь есть трехзонныйклимат-контроль с ионизатором воздуха, подогрев руля (и, разумеется, сидений),экраны для пассажиров, информационно-развлекательный центр с беспроводныминаушниками. Не поездка, а отдых!Динамическиекачества этого кроссовера вполне себе неплохие: двухтонная машина разгоняетсядо сотни за 8,4 секунды. Под капотом спряталась V-образная шестерка объемом 3,5 литра и мощностью 262 лошадки. Полноприводнаятрансмиссия работает через электромагнитную муфту, подключающую задние колесапри пробуксовке передних. Понятно, что из-за этого о внедорожных качествах QX60 можно говорить с большой натяжкой. Да иувидеть такой автомобиль в лесной чаще вряд ли кому-то доведется.Скорее, он создан для многодетной семьи для поездок по шоссе на средние ибольшие расстояния. Отправиться в путешествие за границу на нем – настоящее удовольствие. Но, как известно, за любоеудовольствие надо платить и платить немало. В полной комплектации Infiniti QX60обойдется вам почти в четыре с половиной миллиона рублей.INFINITI QX60Цена, руб.4 300 000Цена в минимальной конфигурации,руб.3 670 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)3498 / 262ПриводполныйРазгон 0-100, сек.8,4Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км10,7 / 13,2Снаряженная масса, кг2169Длина/ширина/высота, мм5093/1960/1742Дорожный просвет, мм187Объем багажника, л2166