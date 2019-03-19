Когда-то автомобиль был
средством передвижения для одних, оставаясь роскошью для других. В XXI веке все изменилось: на рынке практически не осталось средств
передвижения, почти все автомобили постепенно превращаются в элитные,
наполненные сверхсложной техникой механизмы на колесах. И, несмотря на то, что основное их
предназначение – поездка из точки А в точку Б, в то же время чувствуешь в них
себя, как в роскошной квартире со всеми удобствами.
Когда-то автомобиль был
средством передвижения для одних, оставаясь роскошью для других. В XXI веке все изменилось: на рынке практически не осталось средств
передвижения, почти все автомобили постепенно превращаются в элитные,
наполненные сверхсложной техникой механизмы на колесах. И, несмотря на то, что основное их
предназначение – поездка из точки А в точку Б, в то же время чувствуешь в них
себя, как в роскошной квартире со всеми удобствами.
За рулем современных машин
уже не надо крутить головой на 180 градусов, остерегаясь препятствий или
играющих в шашки коллег по автотрассе. Камеры по кругу и электронные помощники
превращают вождение если не в отдых, то уж точно не в напряженную работу. А,
между прочим, водитель – это рабочая специальность или профессия, которой, специально
обучают.
Получается, что сейчас уже и
учить-то особо нечему: сел, пристегнулся, нажал на кнопку "Старт" и поехал. Так
я и поступил, устроившись поудобнее за рулем Infiniti QX60, предварительно
понажимав на кнопочки настройки водительского сидения. Хотя, по большому счету,
можно было этого и не делать: удобное (еще и вентилируемое на "тепло-холод") кресло,
просторный салон и обзор в больших зеркалах позволяют управлять этим
автомобилем в любом положении.
Вот только чувствуешь себя
здесь в одиночестве, как будто остался один в огромной квартире. Эта машина,
конечно, для большой семьи: в ней семь мест, почти как в маршрутке. Задний ряд
сидений при этом оставляет в багажнике почти 400 литров полезного объема. То есть,
забив эту лошадку под завязку пассажирами, можно легко втиснуть в нее еще
пару-тройку чемоданов.
Владельцу QX60 производитель
предоставил весь спектр возможностей для безопасного передвижения. И из полосы
без включения поворотника спокойно не уедешь (предупреждающий писк заглушит любую музыку), и
припаркуешься без проблем, несмотря на пять метров длины и два ширины. Круговые
камеры, контроль мертвых зон и давления в шинах, датчики освещения и дождя,
фары с авторегулировкой уровня наклона…
Единственное, что меня
смутило – работа активного круиз-контроля. На трассе он уверенно держит и скорость
и дистанцию, но в городе с его вечно вклинивающимися наглыми соседями, лучше
управлять машиной вживую. И навыки водительские не растеряешь, и, возможно,
машину сбережешь.
Но все же плюсы в Infiniti
QX60 перевешивают немногочисленные минусы в виде небольших шумов в салоне
(особенно на дороге с плохим покрытием), раскачку и крены в поворотах, не очень
удачную графику мультимедиа. Все это компенсируется безупречным звучанием аудиосистемы
Bose с 12-тью динамиками и сабвуфером мощностью в 300 ватт и комфортом в
салоне.
Само понятие комфорт в этой машине,
похоже, возведено в ранг небывалой роскоши. Здесь есть трехзонный
климат-контроль с ионизатором воздуха, подогрев руля (и, разумеется, сидений),
экраны для пассажиров, информационно-развлекательный центр с беспроводными
наушниками. Не поездка, а отдых!
Динамические
качества этого кроссовера вполне себе неплохие: двухтонная машина разгоняется
до сотни за 8,4 секунды. Под капотом спряталась V-образная шестерка объемом 3,5 литра и мощностью 262 лошадки. Полноприводная
трансмиссия работает через электромагнитную муфту, подключающую задние колеса
при пробуксовке передних. Понятно, что из-за этого о внедорожных качествах QX60 можно говорить с большой натяжкой. Да и
увидеть такой автомобиль в лесной чаще вряд ли кому-то доведется.
Скорее, он создан для многодетной семьи для поездок по шоссе на средние и
большие расстояния. Отправиться в путешествие за границу на нем – настоящее удовольствие. Но, как известно, за любое
удовольствие надо платить и платить немало. В полной комплектации Infiniti QX60
обойдется вам почти в четыре с половиной миллиона рублей.
INFINITI QX60
Цена, руб.
4 300 000
Цена в минимальной конфигурации,
руб.
3 670 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
3498 / 262
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
8,4
Смешанный расход (на сайте /
тест-драйв), л/100 км
10,7 / 13,2
Снаряженная масса, кг
2169
Длина/ширина/высота, мм
5093/1960/1742
Дорожный просвет, мм
187
Объем багажника, л
2166