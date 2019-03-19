Главный прокурор Милана заявил, что в организме погибшей модели Иман Фадиль обнаружили еще больше следов металлов в опасных для здоровья объемах.

Главный прокурор Милана заявил, что в организме погибшей модели Иман Фадиль обнаружили еще больше следов металлов в опасных для здоровья объемах.Содержание сурьмы превышает норму втрое, а кадмия — в семь раз. Из-за опасности радиоактивного заражения во время процедуры вскрытия будут присутствовать специалисты по радиационной безопасности.Иман Фадиль была одной из свидетельниц по делу бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. После её смерти в местной прессе появились гипотезы об отравлении девушки, передает телеканал "Россия 24".