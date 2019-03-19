Научная экспедиция будет отправлена на место падения метеорита в Красноярском крае. Об этом рассказал ее организатор — Русское географическое общество. К нашим ученым присоединятся и специалисты из Финляндии, которые заинтересовались произошедшим. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Научная экспедиция будет отправлена на место падения метеорита в Красноярском крае. Об этом рассказал ее организатор — Русское географическое общество. К нашим ученым присоединятся и специалисты из Финляндии, которые заинтересовались произошедшим. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Падение космического тела произошло 15 марта около половины восьмого вечера рядом с поселком Тура. Жители увидели, как с неба летит огненный шар. Сначала ученые сомневались в том, что упавший объект — метеорит. Высказывалось даже предположение, что это части ступеней космической ракеты. Но позже специалисты заявили: всё-таки это было именно космическое тело.Метеорит приземлился в труднодоступной местности. Так что ученым предстоит сначала выяснить его точные координаты.