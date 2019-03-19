В Дании продолжается чемпионат мира по керлингу среди женских команды. В очередном туре кругового турнира сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой встречалась с лидерами предварительных состязаний из Китая и победила со счетом 9:7.

В Дании продолжается чемпионат мира по керлингу среди женских команды. В очередном туре кругового турнира сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой встречалась с лидерами предварительных состязаний из Китая и победила со счетом 9:7.Китаянки начали турнир с пяти побед подряд и поражение от россиянок стало первым у них в этом розыгрыше. Кроме Ковалевой в составе нашей сборной играли Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. В следующем матче россиянки сыграют с командой Финляндии.В турнире после утренних матчей вторника, 19 марта, лидируют Россия и Китай (по 5 побед и по одному поражению), далее Южная Корея, Швеция (по 4-1), Канада, Германия, Япония, Шотландия (по 3-2).