Массовое производство нового многоцелевого боевого самолета пятого поколения J-31 для китайских вооруженных сил может стартовать уже в 2020 году. Как раз к этому времени должны завершиться испытания силовой установки для этих машин.

Массовое производство нового многоцелевого боевого самолета пятого поколения J-31 для китайских вооруженных сил может стартовать уже в 2020 году. Как раз к этому времени должны завершиться испытания силовой установки для этих машин, пишет агентство ТАСС со ссылкой на СМИ КНР.Данные о китайском истребителе пока очень скудные. Известно, что это небольшая машина, построенная с применением технологий малой радиолокационной заметности. Длина – около 17 метров, размах крыльев – примерно 11 метров.Ранее сообщалось, что J-31 получит двигатели с управляемым вектором тяги, что сделает самолет маневреннее.