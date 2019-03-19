Поход одного из кредиторов банка Югра в офис Агентства по страхованию вкладов закончился избиением. Михаила Долматова не пустили в здание.

Поход одного из кредиторов банка "Югра" в офис Агентства пострахованию вкладов закончился избиением. Михаила Долматова не пустили вздание.Как написал сам пострадавший на своей странице , его"выгнали, избили, да еще и отматерили". "Уважаемые вкладчики, вы все еще непонимаете что такое АСВ???? Эти …. думаете будут биться за наши деньги? Ониготовы их только тратить!!!!" – возмущается кредитор.Он выложил в соцсети видео инцидента и несколько фотографийсо следами побоев, которые как утверждает Долматов, ему нанесли сотрудники АСВ.Издание связалось с кредитором “Югры"и узнало, что он уже снял побои и обратился в полицию."Помимо того, что я кредитор, еще и занимаюсьжурналистской деятельностью. Мы пришли на разговорс представителем конкурсного управляющего банка „Югра“. Оформлялидокументы в бюро пропусков. Но затем спустились шесть охранников,которые в грубой форме нас начали выталкивать на улицу, сопровождаясвои действия угрозами и побоями", – рассказал Михаил Долматов корреспондентуиздания.Все это произошло после того, как АСВ решило провести внеочередное собраниекредиторов банка "Югра" с явными, по мнению вкладчиков банка, нарушениями. Так,впервые за всю практику банкротства кредитных организаций Агентство пострахованию вкладов прибегло к заочному голосованию не по месту проведениясобрания кредиторов, что по мнению активистов Союза вкладчиков противоречитнормам закона о банкротстве.Также кворум собрания был сохранен на уровне 50%, в то времякак по тому же закону о банкротстве должен был бы снизиться до 30%. Об этомзаявляли и сами представители АСВ, выступая на первом собрании кредиторовбанка, прошедшем в конце декабря прошлого года.Долматов предположил, чтоАСВ выступает против того, чтобы был организован комитет кредиторов, ведь вэтом случае действия конкурсного управляющего будут находиться под пристальнымконтролем, а АСВ боится этого, так как могут вскрыться различные махинации состороны агентства.Напомним, что в июле 2017 года Центробанк ввел вбанке "Югра" временную администрацию, а спустя несколько дней отозвал у финансовойорганизации . Для руководства банка это стало неожиданным, поскольку, поих утверждению, проблем у него не было и он выполнял все рекомендациирегулятора. Позже Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом.Вкладчики-превышенцы, потерявшие после этого свои деньги,создали общественную организацию Союз вкладчиков и вот уже более года борютсяза свои права. Активисты обращались к депутатам разных уровней, заручилисьподдержкой экспертного сообщества и пытаются добиться возврата своих финансов.