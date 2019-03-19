Поход одного из кредиторов банка Югра в офис Агентства по
страхованию вкладов закончился избиением. Михаила Долматова не пустили в
здание.
Поход одного из кредиторов банка "Югра" в офис Агентства по
страхованию вкладов закончился избиением. Михаила Долматова не пустили в
здание.
Как написал сам пострадавший на своей странице , его
"выгнали, избили, да еще и отматерили". "Уважаемые вкладчики, вы все еще не
понимаете что такое АСВ???? Эти …. думаете будут биться за наши деньги? Они
готовы их только тратить!!!!" – возмущается кредитор.
Он выложил в соцсети видео инцидента и несколько фотографий
со следами побоев, которые как утверждает Долматов, ему нанесли сотрудники АСВ.
Издание связалось с кредитором “Югры"
и узнало, что он уже снял побои и обратился в полицию.
"Помимо того, что я кредитор, еще и занимаюсь
журналистской деятельностью. Мы пришли на разговор
с представителем конкурсного управляющего банка „Югра“. Оформляли
документы в бюро пропусков. Но затем спустились шесть охранников,
которые в грубой форме нас начали выталкивать на улицу, сопровождая
свои действия угрозами и побоями", – рассказал Михаил Долматов корреспонденту
издания.
Все это произошло после того, как АСВ решило провести внеочередное собрание
кредиторов банка "Югра" с явными, по мнению вкладчиков банка, нарушениями. Так,
впервые за всю практику банкротства кредитных организаций Агентство по
страхованию вкладов прибегло к заочному голосованию не по месту проведения
собрания кредиторов, что по мнению активистов Союза вкладчиков противоречит
нормам закона о банкротстве.
Также кворум собрания был сохранен на уровне 50%, в то время
как по тому же закону о банкротстве должен был бы снизиться до 30%. Об этом
заявляли и сами представители АСВ, выступая на первом собрании кредиторов
банка, прошедшем в конце декабря прошлого года.
Долматов предположил, что
АСВ выступает против того, чтобы был организован комитет кредиторов, ведь в
этом случае действия конкурсного управляющего будут находиться под пристальным
контролем, а АСВ боится этого, так как могут вскрыться различные махинации со
стороны агентства.
Напомним, что в июле 2017 года Центробанк ввел в
банке "Югра" временную администрацию, а спустя несколько дней отозвал у финансовой
организации . Для руководства банка это стало неожиданным, поскольку, по
их утверждению, проблем у него не было и он выполнял все рекомендации
регулятора. Позже Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом.
Вкладчики-превышенцы, потерявшие после этого свои деньги,
создали общественную организацию Союз вкладчиков и вот уже более года борются
за свои права. Активисты обращались к депутатам разных уровней, заручились
поддержкой экспертного сообщества и пытаются добиться возврата своих финансов.