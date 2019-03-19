В Кремле рассчитывают, что на президентских выборах на Украине победит человек, который будет трезво оценивать реальность и будет проводить курс не на войну, а на мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле рассчитывают, что на президентских выборах на Украине победит человек, который будет проводить курс не на войну, а на мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал тезис украинских политологов о том, что Москва хочет видеть президентом Украины кого угодно, только не Петра Порошенко."Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.Кроме того, как сообщает РИА Новости, Песков отметил, что, пока президентом остается Порошенко, отношения между Россией и Украиной однозначно не станут лучше. Он напомнил, что Путин, находясь в Крыму, "весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины"."Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", — подчеркнул Песков.18 марта Владимир Путин заявил, что действия Киева иногда вызывают оторопь​​​ и что с киевскими властями "вряд ли можно сварить кашу". На это Порошенко ответил, что ни с кем "не собирается варить кашу".Выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 39 человек. Лидером рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский (34%). За Порошенко — около 14%.