Наставниками кадрового проекта ПолитСтартап в этом году стали 770 политиков и политтехнологов. Единая Россия ищет и обучает молодую смену в 36 регионах – от Калининграда до Чукотки.

Наставниками кадровогопроекта "ПолитСтартап" в этом году стали 770 политиков и политтехнологов. "ЕдинаяРоссия" ищет и обучает молодую смену в 36 регионах – от Калининграда доЧукотки.Среди наставников молодых впервыезначатся четверо выпускников модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы,сообщила координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова.А в целом обучают начинающих политиков депутаты, руководители региональныхотделений Партии, специалисты по политическим технологиям."Все больше опытныхполитиков, политтехнологов и политконсультантов присоединяются к обучениюмолодежи, выявлению лучших и поддержке их становления на политическом поприще",– сказала Аршинова. Она сама тоже примет участие в обучении слушателей"ПолитСтартапа".Лучшие участники проекта будутпроводить свои избирательные кампании вместе с наставниками, а победителипредварительного голосования смогут воспользоваться их помощью и консультациямипри подготовке к сентябрьским выборам.В число наставников вошли опытныепартийные руководители, депутаты и эксперты – Ольга Баталина, Евгений Ревенко, АлександрГрибов, Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев, Дмитрий Гусев, ЕвгенийМинченко, Дмитрий Орлов.По словам Аршиновой, обучение даст реальный шанс стать кандидатом на выборах всентябре 2019 года. Ребята пройдут курс лекций и тренингов, обретут навыки проведениядебатов и избирательных кампаний.Впервыекадрово-образовательный проект "Единой России" был запущен в 2018 году. Итогомстало избрание 87 молодых депутатов от "Единой России".Регистрация на сайте politstartup.er.ruпродлится до 30 апреля. Проект призван обновить кадры, в неммогут участвовать молодые люди в возрасте до 35 лет. К началу марта около двухс половиной тысяч человек подали заявки на участие в проекте.