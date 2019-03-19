Наставниками кадрового
проекта ПолитСтартап в этом году стали 770 политиков и политтехнологов. Единая
Россия ищет и обучает молодую смену в 36 регионах – от Калининграда до
Чукотки.
Наставниками кадрового
проекта "ПолитСтартап" в этом году стали 770 политиков и политтехнологов. "Единая
Россия" ищет и обучает молодую смену в 36 регионах – от Калининграда до
Чукотки.
Среди наставников молодых впервые
значатся четверо выпускников модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы,
сообщила координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова.
А в целом обучают начинающих политиков депутаты, руководители региональных
отделений Партии, специалисты по политическим технологиям.
"Все больше опытных
политиков, политтехнологов и политконсультантов присоединяются к обучению
молодежи, выявлению лучших и поддержке их становления на политическом поприще",
– сказала Аршинова. Она сама тоже примет участие в обучении слушателей
"ПолитСтартапа".
Лучшие участники проекта будут
проводить свои избирательные кампании вместе с наставниками, а победители
предварительного голосования смогут воспользоваться их помощью и консультациями
при подготовке к сентябрьским выборам.
В число наставников вошли опытные
партийные руководители, депутаты и эксперты – Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Александр
Грибов, Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев, Дмитрий Гусев, Евгений
Минченко, Дмитрий Орлов.
По словам Аршиновой, обучение даст реальный шанс стать кандидатом на выборах в
сентябре 2019 года. Ребята пройдут курс лекций и тренингов, обретут навыки проведения
дебатов и избирательных кампаний.
Впервые
кадрово-образовательный проект "Единой России" был запущен в 2018 году. Итогом
стало избрание 87 молодых депутатов от "Единой России".
Регистрация на сайте politstartup.er.ru
продлится до 30 апреля. Проект призван обновить кадры, в нем
могут участвовать молодые люди в возрасте до 35 лет. К началу марта около двух
с половиной тысяч человек подали заявки на участие в проекте.