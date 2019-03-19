Легковой автомобиль сбил пешеходов и наехал на детскую коляску, оказавшись на тротуаре после столкновения с другой машиной. Очевидцы пришли на помощь и подняли транспортное средство, чтобы извлечь малыша. Известно, что малыш и его мама доставлены в больницу.

Камера наблюдения, установленная на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского в Челябинске, запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, едва не закончившегося трагедией.Днем во вторник, 19 марта, на перекрестке произошла авария – столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин вылетела за пределы проезжей части и оказалась на тротуаре, где сбила несколько человек, в том числе – мать с ребенком.Коляска, в которой находился малыш, оказалась зажата между асфальтом и транспортным средством. Очевидцы ДТП бросились на помощь и извлекли ребенка.Как сообщают местные СМИ, женщину и малыша доставили в больницу, степень тяжести полученных ими травм пока не уточняются.