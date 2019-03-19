Лидер группы Машина времени известен своими острыми комментариями на злободневные темы. В минувшее воскресенье, 17 марта, Андрей Макаревич опубликовал пост, в котором раскритиковал российское телевидение.

Лидер группы "Машина времени" известен своими острыми комментариями на злободневные темы. В минувшее воскресенье, 17 марта, Андрей Макаревич опубликовал пост, в котором раскритиковал российское телевидение.Музыкант рассказал, что уже около двух лет не смотрит дома телевизор. Однажды он отправился на гастроли и во время отдыха в гостинице решил посмотреть какой-нибудь фильм. Одной из первых передач, на которую артист случайно наткнулся, стала псевдонаучная программа, описывающая путешествие инопланетян на Землю.Андрей Макаревич обратил внимание, что комментарии давали исследователи с учеными званиями. "Влетел прямо на половине фразы: "...И когда инопланетяне в третий раз посещали нашу планету..." Ух ты, думаю кто этот кладезь знаний? А там подписано! Такой-то такой-то, философ, исследователь. Мама, где я?", – написал исполнитель.Многие пользователи согласились с Андреем Макаревичем. Они заявили, что российское телевидение представляет далеко не самое приятное зрелище. "А я однажды застрял в зале вылета аэропорта, где с десяти экранов со всех сторон – один Андрей Малахов! Вот это был настоящий садизм", "35 лет живу без ТВ. Когда вижу где-то в гостях, что там делается – не верю своим глазам и ушам. Пугаюсь с непривычки", "От такой жизни хорошо и поотстать. Пишите песни, гуляйте, читайте, но не тяните ваших рук к пульту", – отмечали комментаторы.Напомним, несколько дней в Сети разгорелся скандал из-за заявления артиста о Крыме. Он отметил, что поклонники плохо слушали его песни, раз поддерживают присоединение полуострова к России. Позднее музыкант уточнил, что в его высказывании не было ничего оскорбительного. "Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов", – цитирует агентство .Произошедшее прокомментировали и другие участники коллектива "Машина времени". Гитарист Евгений Маргулис сообщил, что не собирается обсуждать высказывание лидера группы. Бывший клавишник Петр Подгородецкий тоже не видит смысла делиться своим мнением. Он предложил журналистам взять интервью у Юрия Лозы. "По комментариям главный – Лоза, самый умный, самый мудрый", – передает его слова телеканал "".