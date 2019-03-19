Нереальная мама Коляна из сериала Реальные пацаны — смелая, бесшабашная, немного грубоватая, но в то же время — искренняя, смешная, добрая. Такой ее в исполнении Марины Федункив узнали и полюбили зрители. А какова актриса в реальной жизни? Об этом она рассказала в Судьбе человека.

"Нереальная мама Коляна" из сериала "Реальные пацаны" — смелая, бесшабашная, немного грубоватая, но в то же время — искренняя, смешная, добрая. Такой ее в исполнении Марины Федункив узнали и полюбили зрители.Вот уже несколько лет она — постоянная участница юмористического шоу "Comedy Woman", актриса снимается в сериалах, а недавно вошла в состав жюри телешоу перевоплощений "Один в один".Успешная и признанная в профессии, сама Марина на самом деле считает себя человеком нерешительным. Из родной Перми покорять Москву она решилась приехать только в 37 лет. Тогда в нее мало кто верил, но в столице к Федункив, наконец, пришел настоящий успех.После десятого класса Марина поступила в училище на режиссерское отделение, а затем – в Пермский институт искусства и культуры.Правда, в голодные 1990-е, Марине пришлось поработать и сортировщицей на овощебазе, и ночной няней в детском доме, и массовиком-затейником на теплоходе, и проводником в поезде, и прачкой в театре.Ее первым мужем стал однокурсник Сергей Щелчков. Вместе они прожили 12 лет.Однако когда Федункив стала играть в КВН, и к ней пришел успех, супруг начал ей завидовать, а потом и изменять, и пара рассталась.Хотя, признается Марина, они с Сергеем до сих пор поддерживают хорошие приятельские отношения.Вторая попытка устроить свое женское счастье была предпринята после случайного знакомства с Михаилом – мужчиной, который подвез ее на машине.Эти отношения длились больше 10 лет, но пара все-таки рассталась. Как говорит актриса, она сама его придумала и наделила качествами, которых у Михаила не было.Какие его зависимости Марина пыталась помочь побороть, и почему у нее этого не получилось? У кого она подглядела образ смешной, грубоватой, но обязательной "мамы Коляна"? Почему она ни разу не выходила замуж официально? Правда ли, что актриса мечтает усыновить "особенного" ребенка? И как складывается ее женская судьба сейчас?В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" — актриса Марина Федункив.