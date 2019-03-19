Быть членом монаршей семьи весьма непросто. Как сообщает эксперт, Меган Маркл и Кейт Миддлтон не только учили тому, как нужно вести себя на публике, но и какие слова нельзя употреблять на официальных приемах и в частных беседах.

Быть членом монаршей семьи весьма непросто. Как сообщает эксперт, Меган Маркл и Кейт Миддлтон не только учили тому, как нужно вести себя на публике, но и какие слова нельзя употреблять на официальных приемах и в частных беседах.Журналистка Даниэла Элсер рассказала, что королевские особы никогда не используют слово "туалет", вместо него они говорят "уборная". "Виндзорская династия никогда не употребляет это слово из-за того, что оно было заимствовано из французского языка. По этой же причине у них нет таких слов и выражений, как заем (mortgage), ежегодный отпуск (annual leave) и вынос мусора (bin night). Слово "пардон" также запрещено использовать. Вместо него лучше сказать "извините", – написала она.В статье эксперт напомнила, что после рождения ребенка герцогиня Сассекская переедет во Фрогмор-Хаус. Когда бывшая актриса начнет переставлять мебель, то тоже не сможет использовать привычные для нее слова. "В королевских дворцах вы увидите только софу. Диван – это грубое слово", – уточнила Элсер. Ограничения касаются и еды. Члены монаршей семьи никогда не назовут пудинг французским словом "десерт". Кроме того, королевские особы совсем не любят слово "парфюм" и вместо него используют "духи".Напомним, недавно британские СМИ обвинили в неверности супругу. Репортеры утверждают, что бывшая актриса поддерживает дружеские отношения с глобальным консультантом Маркусом Андерсоном. Они познакомились в клубе Сохо в Торонто в 2011 году. Герцогиня даже посвятила ему трогательный пост в своем блоге Tig. Она призналась мужчине в любви и назвала его человеком, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.