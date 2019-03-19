Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.Как передает ТАСС, прощание с мастером пройдет 21 марта в Доме кино.В память о великом режиссере Музей Победы на Поклонной горе в Москве с 21 по 27 марта проведет для посетителей бесплатные кинопоказы фильмов "Два Федора" и "Застава Ильича".Марлен Мартынович Хуциев родился в Тифлисе (ныне — Тбилиси) 4 октября 1925 года. Отец — Хуциев (Хуцишвили) Мартын Леванович (1900—1937), коммунист с дореволюционным стажем, служил комиссаром Четвёртой гаубичной дивизии, после революции — заместитель наркома внутренней и внешней торговли СССР, был осуждён и расстрелян по 58-й статье. Мать — Утенелишвили Нина Михайловна (1905—1957), актриса из дворянской военной семьи. Имя Марлен является акронимом и означает "Маркс, Ленин".Хуциев закончил режиссерский факультет ВГИКа. Являлся одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Был месяц май" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ.Несмотря на преклонный возраст, работал до последних дней. Писал авторские колонки – в том числе и из больницы – для литературного журнала "Русский пионер", снимал фильм "Невечерняя", посвященный истории встреч Толстого и Чехова.Знаменитые коллеги и друзья скорбят в связи с уходом Хуциева, отмечая, что фильмы режиссера были символами эпохи оттепели. Так, по словам кинорежиссера Владимира Грамматикова, "как говорят, что ушла эпоха, в данном случае это совершенно верно — эпоха возрождения 1960-х годов. Марлен Мартынович был ярчайшим представителем этого возрождения, он был полон настоящей свободы, искреннего человеческого взгляда на жизнь, на людей, такая распахнутая душа".