Утром 19 марта в Москве прошел первый в этом году сильный дождь. В Центре погоды ФОБОС сообщили, что он будет идти в течение всего дня, причем, время от времени будет весьма сильным. Автомобилистам рекомендуют не торопиться переобуваться, поскольку еще возможны перепады температур.

Утром 19 марта в Москве прошел первый в этом году сильный дождь. В Центре погоды ФОБОС сообщили, что он будет идти в течение всего дня, причем, время от времени будет весьма сильным.По словам синоптиков, 19 марта в столице выпадет от трех до пяти 5 миллиметров осадков, передает РИА Новости. При этом температура поднимется в этот день до плюс шести градусов.Однако Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в своем "Твиттере" пишет, что хоть "тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны". То же и с зимней резиной: не стоит торопиться "переобуваться" в летнюю резину до середины апреля, поскольку возможны перепады температур и образование на дорогах гололеда.Тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны. То же и с зимней резиной — не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололёд. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам безопасно.⠀#цодд #безопасность #весна #москва #транспорт pic.twitter.com/T8vodrTCmD— ЦОДД (@gucodd) 19 марта 2019 г.